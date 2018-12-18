Tac Mahal’in mimarisi Endonezya’da

Başkentin kuzeyinde Sunter bölgesinde yer alan ve sonradan Müslüman olan Çin kökenli ailenin yaptırdığı Ramlie Musofa Camisi, mimari dokusu ve beyaz güzelliğiyle büyük ilgi çekiyor. İnşası yaklaşık 5 yıl süren ve 2016’da ibadete açılan caminin idaresinden sorumlu olan aynı zamanda da ibadethaneyi yaptıran Ramli Musofa’nın oğlu Sofian Raşidin, “Babam Ramli, İslamiyet’i kabulünün ve hidayetinin sembolü olarak bir cami yaptırmak istiyordu. Cami zemininin tamamına yakınında Türkiye’den getirdiğimiz mermerleri kullandık. İlk kısımda getirttiğimiz Türk mermerleri yer döşemesinde yeterli olmadı. Benzer mermerin Türkiye’de bulunması sürecinde inşaatımızda gecikme yaşadık” dedi.