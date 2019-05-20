Tacik medyası: Cezaevinde çıkan isyanda 30 kişi öldü
Tacikistan'ın batısında bulunan Vahdat şehrindeki cezaevinde çıkan isyanda 30 mahkûm hayatını kaybetti.
- DHA
Tacik medyası, ellerinde bıçaklar bulunan 30 kadar DEAŞ hükümlüsünün 3 cezaevi görevlisini rehin aldıklarını ve öldürdüklerini; bu sırada isyan ve kargaşa çıktığını duyurdu. Cezaevi güvenliğinin müdahalesi sonrası isyanın bastırıldığı; 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz yıl da, Khujand şehrindeki yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan isyanda 27 kişi ölmüştü.
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