Tacikistan-Kırgızistan sınırında ölenlerin sayısı 55'e çıktı

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde geçen hafta çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 36'ya yükseldiğini kaydederek ölenlerin üçünün asker olduğunu bildirdi.



Açıklamada, çatışmada yaralananların sayısının ise 183 olduğu aktarıldı.

Öte yandan Tacik basınında yer alan haberde, silahlı çatışmada ölen Tacik vatandaşlarının sayısının 19'a çıktığı bildirilerek bunlardan 9'unun asker olduğu aktarıldı. Haberde, silahlı çatışmada 88 Tacik vatandaşının yaralandığı kaydedildi.

- TARTIŞMALI SINIRIN 112 KİLOMETRESİ 9 MAYIS'A KADAR TANIMLANACAK

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, yaptığı açıklamada, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki tartışmalı sınırın 112 kilometresinin 9 Mayıs'a kadar tanımlanması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Taşiyev, tartışmalı birkaç sınır noktası konusunda da uzlaşıldığını ifade ederek yakın dönemde bir araya gelecek iki ülke devlet başkanlarının, uzlaşma sağlanması öngörülen 112 kilometrelik ortak sınırla ilgili anlaşmayı imzalayacaklarını, ardından da sınır belirleme çalışmalarının başlatılacağını aktardı.

Silahlı çatışmaların ardından iki ülke hükümet heyetleri Tacik-Kırgız devlet sınırının belirlenmesine ilişkin yaptıkları ortak toplantının ardından protokol imzalamış ve aralarındaki sınırın tespitine ilişkin çalışmalara başlamıştı.

İki ülke arasındaki 976 kilometreli ortak sınırın şimdiye kadar 504 kilometresi belirlendi. Taraflar arasında tartışmalı olan sınırın kalan kısmıyla ilgili görüşmelerden ise henüz sonuç alınamadı.

- KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Çok sayıda ev ve iş yerinin ateşe verildiği, tahrip edildiği olay, diplomatik girişimler sayesinde sona erdi.

Her iki ülke yönetiminin, "ateşkes" ve askerlerin kışlalara geri çekilmesi konusunda 1 Mayıs'ta uzlaşmasının ardından, halk evlerine dönmeye başladı.