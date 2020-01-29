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  • Tacikistan'da 113 kişi ''Müslüman Kardeşler'' üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alındı
Dünya

Tacikistan'da 113 kişi ''Müslüman Kardeşler'' üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alındı

Tacikistan Başsavcısı Yusuf Rahman Ahmedzad, ülke genelinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi olduğu gerekçesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

AA29.01.2020  21:44 - Güncelleme: 29.01.2020  21:44

Tacikistan resmi haber ajansına Haver'e göre, Ahmedzad, "113 kişi Müslüman Kardeşler Teşkilatına üye olma suçlamasıyla gözaltına alınmıştır." dedi.

Gözaltına alınanlar arasında 20 üniversite öğrencisi, akademisyen ve memurların yanı sıra 2 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu dile getiren Ahmedzad, söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında şair ve yazar İsmail Kaharaf ile akademisyen Naimcan Latifi de bulunuyor.

Bu yılın ilk günlerinde başlayan gözaltılar nedeniyle ülke genelinde yüzlerce kişinin hapiste olduğu belirtiliyor.

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