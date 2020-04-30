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Dünya

Tacikistan'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi

Tacikistan'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:43
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