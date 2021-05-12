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Dünya

Tacikistan'da sel: 7 kişi hayatını kaybetti

Tacikistan'ın dağlık bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:17
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Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin dağlık bölgelerinde dün meydana gelen aşırı yağışların sellere neden olduğu bildirildi.

Seller nedeniyle ülkenin Hatlan, Kulyab ve Hisar bölgelerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu kişilerden 5'inin içinde bulundukları araçların sele kapılması sonucu öldükleri ifade edildi.

Çok sayıda ev ve altyapı inşaatının zarar gördüğü, kurtarma ekiplerinin afet bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatıyla, doğal afetin yol açtığı zararın tespiti ve giderilmesi için Başbakan Kahir Rasulzoda başkanlığında bir hükümet komisyonu oluşturulduğu kaydedildi.

Topraklarının yüzde 93'ü dağlık bölgelerden oluşan Tacikistan'da, ilkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelen sel ve heyelanlar can kayıplarına neden oluyor.

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