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Dünya

Taçsız Kral! Ülkede köklü değişiklik: Yeni paralar hazırlandı

Kral Charles'ın portresini içeren yeni madeni paralar ortaya çıktı ve görüntüsünü taşıyan 5 peni haftalar içinde genel dolaşıma girecek. Önceki İngiliz krallarında olduğu gibi ve Kraliçe'nin aksine, taç giymiyor.

TRT Haber30 Eylül 2022 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Taçsız Kral! Ülkede köklü değişiklik: Yeni paralar hazırlandı
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Madeni paralar, hükümdarın sola baktığı - selefinin tersi şekilde - yüzyıllar boyunca süren geleneği takip ediyor.

Önceki İngiliz krallarında olduğu gibi ve Kraliçe'nin aksine, taç giymiyor.

Kral Charles, görüntüyü şahsen onayladı ve benzerlikten memnun olduğu açıklandı.

Madeni paralar, önümüzdeki hafta başlarından itibaren The Royal Mint tarafından koleksiyonculara satılacak ve madeni para, yıl sonundan çok önce genel kullanım için hazır olacak.

Bankalar, yapı kooperatifleri ve postaneler tarafından talebe göre dağıtılacak.

The Royal Mint'in CEO'su Anne Jessopp, madeni paraların genellikle 20 yıl sürdüğünü, bu nedenle hem Kraliçe Elizabeth hem de Kral Charles madeni paralarının uzun yıllar birlikte dolaşımda olacağını söyledi.

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