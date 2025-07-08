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Dünya

''Tahammül kalmadı'' diyerek duyurdular: Soykırımcı İsrail yalnızlaşıyor

2023 yılından bu yana Gazze'de çoluk çocuk demeden katleden işgalci İsrail, yalnızlaşıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki durumun devam etmesi halinde ülkesinin İsrail'e karşı daha fazla önlem alacağını belirtti.

AA8 Temmuz 2025 Salı 18:12 - Güncelleme:
''Tahammül kalmadı'' diyerek duyurdular: Soykırımcı İsrail yalnızlaşıyor
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Lammy, İngiltere Parlamentosu'nun Dışilişkiler Komitesi oturumunda, milletvekillerinin bakanlığın çalışmaları ve dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Lammy, Gazze'deki durumun tahammül edilemez şekilde devam ettiğini belirterek, "Ateşkesi sağlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

Lammy'e, Gazze'de ateşkes sağlanmaması ve bölgedeki durumun devam etmesi halinde İngiltere'nin atacağı adımlar soruldu.

"Hükümet İsrail'e karşı önlem almak için daha ileri gidecek mi?" sorusuna Bakan Lammy, "Evet alacağız." yanıtını verdi.

İNGİLTERE, İSRAİL İLE TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİ ASKIYA ALDIĞINI DUYURMUŞTU

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 20 Mayıs'ta parlamentoda yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını bildirmişti.

Söz konusu duyurudan bir hafta sonra İngiltere'nin Ticaret Elçisi Ian Austin'in İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesi ise eleştirilere neden olmuştu.

İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin X'ten yaptığı paylaşımda, İngiliz Ticaret Elçisi Austin'in, İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "(Ian Austin) Her adımda İngiltere-İsrail işbirliğine tanıklık etti." ifadesi kullanılmıştı.

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