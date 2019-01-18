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Tahran Cuma İmamı Kirmani: ABD ve Avrupa kara para aklamanın merkezidir

İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, İran meclisinin kısmen onayladığı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) uyumu öngören yasayı eleştirdi.

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İran basınına göre, Kirmani cuma hutbesinde FATF'ın ABD tarafından yaptırımların uygulanması amacıyla oluşturulduğunu iddia etti.

Kirmani, şu ifadeleri kullandı:

"FATF'ı ABD oluşturdu ve FATF ile amaçlarını mali şeffaflık olduğunu açıkladı. Görünürde kara para ve terörizmle mücadele şeklinde oluşturulan FAFT aslında bir istihbarat mekanizması. Dünya'da ABD ve Avrupa kara para aklama olayının merkezidir." dedi.

FATF'ın asıl amacının; ABD'li bir yetkilinin "İran'ı darboğaza sokmak için FATF'a ihtiyaç var." şeklindeki ifadesiyle gün yüzüne çıktığını öne süren Kirmani, aynı yetkilinin FATF'ın, ABD'nin çeşitli akımlar karşısında galip gelmesi için oluşturulduğunu söylediğini iddia etti.

İran meclisi 7 Ekim'de 271 milletvekilinden 143’ünün olumlu oy vermesi sonucu FATF'ı onaylamıştı.

Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan tasarı, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis yasanın onayı için ısrar edince yasa, meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne (DMTK) gönderilmişti. DMTK da 5 Ocak'ta yasanın bazı değişikliklerle onaylandığını açıklamıştı.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

 

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