İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8195
  • EURO
    20,4791
  • ALTIN
    1167.85
  • BIST100
    5157.55
Dünya

Tahran Emniyet Müdürü görevden alındı

İran'da Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi'nin görevden alındığı bildirildi.

AA27 Ocak 2023 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Tahran Emniyet Müdürü görevden alındı
ABONE OL

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Emniyet Müdürü Rahimi, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan tarafından görevden alındı.

Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı olarak atandı.

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyı değerlendirmek için görüştüğünü duyurdu.

- NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve ilk incelemelere göre saldırının "şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle" düzenlendiğini açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde niteleyerek, "Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

  • Hüseyin Rahimi
  • İran
  • Azerbaycan Büyükelçiliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.