Tahran füzeleri bir kez daha ateşledi: İsrail'de sirenler yeniden çalıyor

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla cevap verdiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş sekizinci gününe girdi.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

İRAN FÜZELERİ ATEŞLEDİ

İsrail ordusu, sabaha karşı İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İran'dan balistik füzelerin ateşlenmesinin ardından İsrail'in bir çok bölgesinde sirenler çaldı.

İran'ın misilleme saldırısında fırlattığı bir füze İsrail'in güneyine düştü.

İRAN: NEVATİM HAVA ÜSSÜ'NÜ HEDEF ALDIK

İran sabah saatlerindeki saldırıda İsrail'in İran'ın güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı. İran, ülkelerine saldırıların merkezlerinden olan Nevatim Hava Üssü'nün vurulduğunu açıkladı.

İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL GECE YARISI TAHRAN'DA BİR HASTANEYİ VURDU

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, İsrail'in gece yarısı Tahran'daki bir hastaneye roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Entekhab haber sitesine göre, Kermanpur konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı yetkili, İsrail'in gece saatlerinde Tahran'da bir hastaneyi hedef aldığını duyurdu.

Vurulan hastaneye ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, 5 hastanenin İsrail saldırılarından zarar gördüğünü kaydetti.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İran, İsrail'e karşı yeni bir füze saldırısı başlattı

İran: Vatandaşlarımız ve ülkemizin güvenliği için internette kısıtlamaya gidildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "Enerji veya sivil altyapılara, sivil halklara yönelik devam eden saldırılar kesinlikle durdurulmalı." dedi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırılarında 2 bin 217 kişinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, İran'ın batısına ve orta kesimine yeni saldırı başlatıldığını duyurdu.

GKRY'de okullar, İsraillilerin kalabilmesi için barınma merkezine dönüştürülüyor

İsrail Savunma Bakanı Katz, "İran'ın başkenti Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerektiğini" savundu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, İsrail'in gece yarısı Tahran'daki bir hastaneye roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da bir nükleer bilim insanına kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) suikast girişiminde bulunduğunu duyurdu

Uzmanlara göre, İran'a saldırıları günlük yüz milyonlarca dolara mal olurken yükselen maliyet, İsrail'in "savaş kabiliyetlerini" kısıtlayabilir.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, diplomatik müzakerelerin her zaman askeri çatışmalardan daha iyi olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in İran'daki nükleer tesislerin yakınlarına saldırı düzenlemesinin nükleer felaket tehdidini artırdığını belirterek, "Bu, sadece bölge için değil tüm dünya için felaket olabilir. Bu, çok tehlikeli bir durum." uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, İran'ın kuzeyine bu sabah düzenlenen hava saldırılarında 35 füze rampası ve depolama tesisinin vurulduğunu bildirdi.

İsrail, İran'a saldırılarında Tebriz Havalimanı'nın yakınını hedef aldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesinin tek yolunun İsrail'in koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması olduğunu belirtti.

ABD istihbarat yetkilileri, İsrail'in saldırdığı İran'ın nükleer bomba üretme konusunda karara varmadığını ancak İran'ın Fordo nükleer tesisine saldırılması ya da İran lideri Ali Hamaney'e suikast düzenlenmesi durumunda bunun muhtemel olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırıları durmadıkça, müzakerelerin söz konusu olmayacağını yineledi.

İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'dan bu yana İsrail'de 8 binden fazla kişinin Tahran'ın misillemelerinde evlerinin hasar görmesi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot'a, "ABD'nin her an doğrudan İranlılarla iletişime geçmeye hazır olduğunu" belirttiği iddia edildi.

İsrail'in İran saldırılarında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi'nin yerine Macid Hademi görevlendirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik saldırılara karşı durduğunu ve "bu süreçte tarafsız olmadıklarını" söyleyen Hizbullah'ı Tel Aviv ile İran arasındaki çatışmalara katılmamaları konusunda tehdit etti.

İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney'in yakın müttefiki Ali Şemhani'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Daha önce basına yansıyan haberlerde, Şemhani'nin saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Hondab bölgesinde yer alan Arak ağır su üretim tesisindeki binaların hasar gördüğünü açıkladı. Ajans, damıtma ünitesinin de hasar alan yerler arasında olduğunu bildirdi. İsrail ordusu ise İran'da, İsrail'e füze fırlatmaya hazırlanan üç füze platformunun vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları: Tahran'da İsrail'e ait 2 İHA düşürüldü

Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.

New York Post gazetesi, ABD'nin İran'a saldırması konusunda Başkan Donald Trump'ın çekincelerinden birinin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "devrilmesi" halinde ülkenin "yeni bir Libya" olması endişesi olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu sabah saatlerinde halka "sığınaklardan çıkabilirsiniz" duyurusu yaptı. İsrail ordusundan ayrıca "Tahran'a yönelik gece düzenlediğimiz saldırıları sonlandırdık. Tahran'da füze üretimine ilişkin bir çok endüstriyel yapıyı hedef aldık. Nükleer Silahları Araştırma ve Geliştirme Merkezi de hedef aldığımız noktalar arasında yer aldı" açıklaması yapıldı.

İran sabah saatlerindeki saldırıda İsrail'in İran'ın güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı. Eş zamanlı olarak İran'a yapılan saldırıların merkezlerinden Nevatim Hava Üssü'ne de saldırı yapıldı.

İran, İsrail'e yeni füze saldırısı başlattı. İran'ın misilleme saldırısında fırlattığı bir füze İsrail'in güneyine düştü.

04.04 İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti.

03.21 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

02.29 İsrail ordusu, İran'ın Gilan eyaletinde "Sefiderud" sanayi bölgesinin, "İran rejimine ait askeri altyapılara" yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu.

01.27 İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile çatışmanın başlangıcından bu yana ABD ve Almanya üzerinden İsrail'e 14 askeri kargo uçağı askeri teçhizat ve mühimmat ulaştırıldığını duyurdu.

00.43 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, İsrail'in Arakçi'ye yönelik Tahran'da planladığı suikast girişiminin güvenlik güçlerince engellendiğini açıkladı.

00.15 İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı.

- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.