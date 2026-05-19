Tahran-Washington hattında kritik pazarlık! ABD'ye iletilen teklifin detayları açıklandı

İran muhtemel anlaşma için ABD'ye iletilen teklifin detaylarını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesini istediklerini belirterek, Tahran yönetiminin bölgesel güvenlik ve yaptırımlar konusunda taleplerini Washington'a ilettiğini ifade etti.

ABD'YE İLETİLEN TEKLİFİN DETAYLARI AÇIKLANDI

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu.

Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı.

İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktaran Gariababadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki BMGK kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu belirtti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran'da terör eylemi hazırlığında olduğu öne sürülen 19 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

İran'da hassas askeri ve istihbarat merkezlerine ilişkin topladıkları bilgileri Starlink cihazı aracılığıyla ülke dışındaki "düşman ağlara" göndermeye çalıştıkları iddiasıyla 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunların geçici önlemlerle değil, uzun vadeli ve yapısal politikalarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında kapatılan Tahran Borsası 80 gün sonra yeniden açıldı.

04.32 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyaloğun teslimiyet anlamına gelmediğini vurgulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti diyaloğa onurla, güçle ve milletin haklarını koruyarak girer; hiçbir şekilde halkın ve ülkenin yasal haklarından geri adım atmaz. Bizler mantık çerçevesinde ve tüm gücümüzle, canımız pahasına halkın hizmetinde olacak, İran'ın çıkarlarının ve onurunun koruyucusu olacağız" açıklamasında bulundu.

02.37 İsrail'de akşam saatlerinde düzenlenen güvenlik istişare toplantısında İran'a yeniden saldırı ihtimalinin görüşüldüğü bildirildi.

01.26 ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını kaydederek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine." dedi.

01.00 Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı başlatması halinde Husilerin askeri olarak hazır olduğunu söyledi.

00.50 İran'ın İsfahan eyaletinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.