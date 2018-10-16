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İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı: Tahran'da 7 büyüklüğünde bir depremde 2 milyon kişi zarar görebilir

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar, başkent Tahran'da muhtemel bir depremde yaklaşık 2 milyon kişinin doğrudan zarar görebileceği uyarısında bulundu.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkentte bir açılış töreninde konuşan Neccar, Tahran'da deprem hazırlıklarının yüzde 15-20 seviyesinde olduğunu söyledi.

Olası bir depremde halkın güvenli alanlara toplanması gerektiğine ancak bu alanların yetersiz olduğuna işaret eden Neccar, "Tahran'ın yoğun nüfusu dikkate alındığında 7 büyüklüğünde ya da daha şiddetli bir depremde yaklaşık 2 milyon kişi doğrudan zarar görebilir." dedi.

Neccar, 14 milyon nüfuslu Tahran'da 8 milyon kişinin de depremden dolaylı şekilde etkilenebileceğini kaydetti.

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