İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı: Tahran'da 7 büyüklüğünde bir depremde 2 milyon kişi zarar görebilir

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkentte bir açılış töreninde konuşan Neccar, Tahran'da deprem hazırlıklarının yüzde 15-20 seviyesinde olduğunu söyledi.

Olası bir depremde halkın güvenli alanlara toplanması gerektiğine ancak bu alanların yetersiz olduğuna işaret eden Neccar, "Tahran'ın yoğun nüfusu dikkate alındığında 7 büyüklüğünde ya da daha şiddetli bir depremde yaklaşık 2 milyon kişi doğrudan zarar görebilir." dedi.

Neccar, 14 milyon nüfuslu Tahran'da 8 milyon kişinin de depremden dolaylı şekilde etkilenebileceğini kaydetti.