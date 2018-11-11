Tahran'da bir genç bakanlık önünde kendisini yaktı

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, sabah saatlerinde Tahran'daki Çalışma Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendini yakan 20 yaşlarındaki kişi ağır yaralandı.

Tahran polisinden alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan vatandaşın ailevi sorunları nedeniyle çalıştığı binanın önünde böyle bir eyleme giriştiği belirtildi.

Ağır yaralanan İranlı genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İran'da 2 kişiye idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, yolsuzluk davaları için kurulan özel mahkemenin 2 kişiye daha idam cezası verdiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Ejei, Tahran'da kurulan özel mahkemenin yolsuzluk suçlamalarından 2 kişiye daha idam ve 35 milyon tümen para cezası verdiğini duyurdu.

Ejei, hükümlerin infaz edilebilmesi için Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Ejei, daha önceki açıklamasında, eylül ayında ülkenin gündemini uzun süredir meşgul eden yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak başkent Tahran'da kurulan özel mahkemenin yolsuzluk suçlamalarından 3 kişiye idam, 32 kişiye 10 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdiğini bildirmişti.

Casusluk suçuna 10 yıl ceza

Öte yandan sahte içki üretme ve dağıtımını yapma suçlamasıyla 18 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Ejei, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Kemal Emirbik'in casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapis ve 270 bin dolar para cezasına çarptırıldığını kaydetti.