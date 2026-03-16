İran ile ABD-İsrail savaşı 17. gününde devam ederken, Tahran yönetimi ülkede casusluk faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik operasyonlarını da sürdürüyor. İran Polis Şefi Ahmadreza Radan, ülke genelinde 500 kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Radan, tutuklanan şahısların İsrail ve ABD adına bilgi topladıklarını ve saldırı noktalarına ilişkin görüntü ile konum bilgisi paylaştıklarını söyledi. Ahmadreza Radan, tutuklamaların ne zaman gerçekleştiğine dair ayrıntı vermedi.

"İSRAİL VE ABD, İRAN'I İŞGAL ETMEYE ÇALIŞIRKEN, AYNI ZAMANDA PARALI ASKERLERİ VE CASUSLARI HAREKETE GEÇİRİYOR"

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'a göre, Devrim Muhafızları'nın istihbarat teşkilatından yapılan açıklamada, "Siyonist düşman (İsrail) ve ABD, İran'ı işgal etmeye çalışırken, aynı zamanda paralı askerleri ve casusları harekete geçirerek bir sonraki adım olarak isyanlar çıkarmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

DÜN 20 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

İran medyası dün ülkenin çeşitli bölgelerinde onlarca kişinin tutuklandığını bildirmişti. Tasnim haber ajansı, Batı Azerbaycan eyaletinde İran'ın askeri ve güvenlik varlıklarına ilişkin konum bilgilerini İsrail'e göndermekle suçlanan 20 kişinin tutuklandığını aktarmıştı.

"Türkiye" iddiasını kabul etmedi: Böyle bir niyetimiz yok

AB'den kritik Hürmüz planı! Tahıl Girişimi benzeri model

"Tedavi için götürüldü" iddiası Mücteba Hamaney hangi ülkede?

"Cesareti varsa getirsin" İran Trump'a meydan okudu