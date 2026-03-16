16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
  Tahran'da büyük casus avı: Bir sonraki adım isyan
Tahran'da büyük casus avı: Bir sonraki adım isyan

İran Polis Şefi Ahmadreza Radan, işgalci İsrail ve ABD adına istihbarat topladıkları ve saldırı noktalarına ilişkin görüntü ile konum bilgisi paylaştıkları iddiasıyla 500 kişinin tutuklandığını açıkladı. Tasnim Haber Ajansı'na göre Devrim Muhafızları'nın istihbarat teşkilatından yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin İran içinde paralı askerler ve casus ağları aracılığıyla yeni bir istikrarsızlık süreci başlatmaya çalıştığı belirtildi.

İHA16 Mart 2026 Pazartesi 11:36
İran ile ABD-İsrail savaşı 17. gününde devam ederken, Tahran yönetimi ülkede casusluk faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik operasyonlarını da sürdürüyor. İran Polis Şefi Ahmadreza Radan, ülke genelinde 500 kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Radan, tutuklanan şahısların İsrail ve ABD adına bilgi topladıklarını ve saldırı noktalarına ilişkin görüntü ile konum bilgisi paylaştıklarını söyledi. Ahmadreza Radan, tutuklamaların ne zaman gerçekleştiğine dair ayrıntı vermedi.

"İSRAİL VE ABD, İRAN'I İŞGAL ETMEYE ÇALIŞIRKEN, AYNI ZAMANDA PARALI ASKERLERİ VE CASUSLARI HAREKETE GEÇİRİYOR"

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'a göre, Devrim Muhafızları'nın istihbarat teşkilatından yapılan açıklamada, "Siyonist düşman (İsrail) ve ABD, İran'ı işgal etmeye çalışırken, aynı zamanda paralı askerleri ve casusları harekete geçirerek bir sonraki adım olarak isyanlar çıkarmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

DÜN 20 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

İran medyası dün ülkenin çeşitli bölgelerinde onlarca kişinin tutuklandığını bildirmişti. Tasnim haber ajansı, Batı Azerbaycan eyaletinde İran'ın askeri ve güvenlik varlıklarına ilişkin konum bilgilerini İsrail'e göndermekle suçlanan 20 kişinin tutuklandığını aktarmıştı.

