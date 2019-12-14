17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, yaptığı açıklamada, kentin hava kalitesini ölçme merkezine göre, başkentte hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküp olarak belirlendiğini ve bunun alerjisi olanlar için sağlık sorunları doğurabileceğini söyledi.

Kalp ve akciğer hastaları, yaşlı ve hamilelerin de izinli sayıldığını belirten Bendpey, kamyonların trafiğe çıkmasına sınırlama getirildiğini aktardı.

Bendpey, daha önce belli güzergahları kapsayan tek-çift plaka düzenlemesinin tüm şehirde uygulanacağı ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yarıya indirileceğini bildirdi.

Tahran hava kirliliğinde dünya genelinde 12. sırada

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nijerya'da terör örgütü 19 kişiyi öldürdü

Nijerya'da terör örgütü 19 kişiyi öldürdü

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

İstanbul'da hareketli dakikalar

İstanbul'da hareketli dakikalar

Galatasaray-Ankaragücü CANLI ANLATIM

Galatasaray-Ankaragücü CANLI ANLATIM

Sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında

Sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında

Yer: Eminönü! Onlarca metre uzunluğunda kuyruk oluştu

Yer: Eminönü! Onlarca metre uzunluğunda kuyruk oluştu

İstanbul'da metroda izdiham: Nedeni belli oldu

İstanbul'da metroda izdiham: Nedeni belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA