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Dünya

Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protestoda İngiltere Büyükelçiliğinin kapatılması istendi.

AA12.01.2020  17:47 - Güncelleme: 12.01.2020  17:47

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde, Büyükelçi Rob Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Eylemde, İran dini lideri Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade lehine, "Kahrolsun İngiltere", "Kahrolsun ABD" "İngiltere Büyükelçiliği Kapatılmalı ve elçi ülkeyi terk etmelidir" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteriye katılanlar ayrıca Azadi Meydanı'nda İran ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için toplanacaklarını açıklayanları da "fitneci" şeklinde nitelendirerek tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump resimlerinin yakıldığı eylemde, güvenlik güçlerinin elçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

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