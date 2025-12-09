İSTANBUL 11°C / 7°C
  Tahran'da İran, Çin ve Suudi Arabistan zirvesi
Tahran'da İran, Çin ve Suudi Arabistan zirvesi

İran, Çin ve Suudi Arabistan Ortak Komitesinin 3. toplantısının Tahran'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Tahran'da İran, Çin ve Suudi Arabistan zirvesi
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci katıldı.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, İran ve Suudi Arabistan'ın "Pekin Anlaşması'nın" hükümlerine bağlı kalacağı ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için çaba sarf edecekleri kaydedildi.

Bildiride ayrıca Çin'in, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin çeşitlendirilmesi hususundaki olumlu rolüne vurgu yapıldı.

- PEKİN ANLAŞMASI

İran ve Suudi Arabistanlı yetkilileri, diplomatik bağları yeniden tesis etmek amacıyla Çin arabuluculuğunda 10 Mart 2023 tarihinde Pekin'de bir araya gelerek anlaşma imzalamıştı.

Bu gelişmenin ardından İran, Riyad'daki Büyükelçiliğini yeniden açmış, Suudi Arabistan da Tahran'daki diplomatik faaliyetlerine tekrar başlamıştı.

Üçlü toplantılar Pekin Anlaşması'nın uygulanmasını takip etmek amacıyla düzenleniyor.

