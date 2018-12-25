Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tahran'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü

İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Acil Yardım Kurumu'ndan yapılan açıklamada, İslami Azad Üniversitesi yerleşkesi içinde devrilen otobüste bulunan öğrencilerden hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, kazada yaralanan 26 kişinin hastanelerde tedavi edildiği ve 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yetkililere olayın tüm yönleriyle incelenmesi talimatı verdiğini ifade etti. Meclis Eğitim ve Araştırma Komisyonu'nun da olayı soruşturmak üzere bir komite oluşturduğu kaydedildi. Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün bugün öğle saatlerinde devrilmesinin ardından yapılan ilk açıklamada 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Markette boks maçı yapan teyzeler kırdı geçirdi

Markette boks maçı yapan teyzeler kırdı geçirdi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA