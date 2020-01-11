Tahran'da rejim karşıtı gösteri

AA 11.01.2020 19:28 - Güncelleme: 11.01.2020 19:28

İran’ın başkenti Tahran’da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma, rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Başkentteki Emir Kebir Üniversitesi’nin önünde toplanan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar atıldı. Bazı göstericiler gözyaşlarını tutamadı.

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.