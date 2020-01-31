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Dünya

Tahran'dan ABD'nin İran Atom Enerjisi Kurumuna yönelik yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, İran Atom Enerjisi Kurumu ve Kurum Başkanı Ali Ekber Salihi'nin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasının İran'ın 'barışçıl' nükleer faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.

AA31.01.2020  10:59 - Güncelleme: 31.01.2020  10:59

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran'a yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Yaptırım kararının İran'ın "barışçıl" nükleer faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirten Musevi, ABD yönetiminin, Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasından ve Filistin'le ilgili açıklanan sözde barış planı "fiyaskosundan" halkın dikkatini kaçırmak için bu kararı aldığını savundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini hatırlatarak, Washington'un İran'ın nükleer programına ilişkin yorum yapma hakkına sahip olmadığını ifade etti.

Kemalvendi, "Ülkenin ihtiyaçlarına dayanan barışçıl nükleer programı güçlü bir şekilde artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, dün İran Atom Enerjisi Kurumu ile Kurumun Başkanı Ali Ekber Salihi'yi yaptırım listesine almıştı.

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