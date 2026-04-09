İran'ın Pekin Büyükelçisi, Tahran ile Washington arasında geçici bir ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra yaptığı açıklamada, Çin, Rusya, Türkiye ve Pakistan'ın bölgede barışı garanti altına almak için birlikte çalışabileceğini söyledi.

Abdolreza Rahmani Fazli, Çarşamba günü Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Farklı tarafların ABD'nin savaşı yeniden başlatmamasını garanti altına almasını umuyoruz" dedi.

"BÖLGEDE BARIŞI SAĞLAMALARINI UMUYORUZ"

South China Morning Post gazetesine göre Fazli, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin ve Pakistan ile Türkiye gibi arabulucu ülkelerin bölgede barışı sağlamak için birlikte çalışmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. "Umarız savaş sona erer ve ateşkes kalıcı olur. Aynı zamanda güvenilir bir garantiye de ihtiyacımız var" diye ekledi.