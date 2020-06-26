İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8563
  • EURO
    7,6981
  • ALTIN
    387.823
  • BIST100
    114139
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi
Dünya

Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda patlama meydana geldiği bildirildi.

AA26 Haziran 2020 Cuma 07:38 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 07:43
ABONE OL

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in, devlet yetkililerine dayandırdığı haberinde, patlamanın iddia edildiği gibi askeri bölgede meydana gelmediği; İran Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda yaşandığı belirtildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili detaylı açıklamanın, yetkililer tarafından yapılacağı ifade edildi.

Tahran Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada da patlamanın ardından kendilerine herhangi bir ambulans talebinin gelmediği kaydedildi.

İran devlet televizyonundan geçilen alt yazıda, “Bazı yerel kaynaklar Tahran’ın doğusunda büyük bir aydınlığın görüldüğünü aktarıyor. Aydınlığın patlama sesinin ardından görüldüğü belirtiliyor. Resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.” ifadelerine yer verilmişti.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Öte yandan aynı saatlerde İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde de nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle çıkan yangın sonucunda, şehrin yarısının karanlığa gömüldüğü belirtilmişti.

İran'ın iki farklı noktasında meydana gelen patlamalar, sosyal medyada ülkeye saldırı endişelerine yol açtı.

Bursa'daki selde ailesini yitiren gencin olay günü yaşadıkları cep telefonu kamerasında

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.