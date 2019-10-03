Tahrir isyanı Bağdat’a sıçradı

Yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetleri nedeniyle ayaklanan Iraklılar, gösterilerin ikinci gününde de Bağdat’taki Tahriri Meydanı’nda toplandı. Sokaklara çıkarak lastik yakıp hükümet aleyhinde slogan atan göstericilere güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale etti. İki gündür süren gösterilerde ölü sayısının 3’e yükseldiği belirtilirken, yaralı sayısının da 300’ü geçtiği bildirildi. Irak hükümeti, gösterilerin şiddete dönüşmesinden dolayı ‘endişe’ duyulduğunu aktardı. Şii lider Mukteda es Sadr’ın ‘soruşturma’ çağrısı üzerine harekete geçen Başbakan Adil Abdulmehdi, acil inceleme başlattıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Berhem Salih de “Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir” açıklaması yaptı.