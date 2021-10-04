Tai: Çin'e karşı ciddi endişelerimiz var

AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:41 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:41

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) katıldığı etkinlikte, Başkan Joe Biden yönetiminin, Çin ile ikili ticaret ilişkilerinde yeni yaklaşımını anlattı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkisinin tüm dünyayı etkilediğine dikkati çeken Tai, bu ikili ilişkinin karmaşık ve rekabetçi olduğunu söyledi.

Tai, "Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasında ele alınmayan devlet merkezli ve piyasa dışı ticaret uygulamalarıyla ilgili ciddi endişelerimiz devam ediyor." dedi.

Birinci faz ticaret anlaşmasının şartlarını uygulanması için çalışılırken daha geniş politika endişelerini Pekin'e ileteceklerini belirten Tai, ABD'nin ekonomik çıkarlarını zararlı politika ve uygulamalardan korumak için tüm araçların kullanılacağını ve gerektiğinde yeni araçlar geliştirileceğini ifade etti.

- İlk olarak birinci faz ticaret anlaşması görüşülecek

Öte yandan, USTR ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin öncelikleri çerçevesinden Çin'e yönelik ticaret politikalarının yeniden düzenlenmesi kapsamında atılacak adımlar paylaşıldı.

Bu kapsamda ilk olarak Tai'nin, Çinli mevkidaşı ile birinci faz ticaret anlaşması üzerinde görüşeceği vurgulanan açıklamada, ikinci olarak Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümünde yer alan bazı tarifelerin etkilerini azaltmak için yurt içi tarifelerden hariç tutma sürecinin yeniden başlatılacağı, 301. Bölüm tarifelerinin ekonomik önceliklerle uyumlu olmasının sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, birinci faz ticaret anlaşmasının şartları uygulanırken, Çin'in piyasa dışı politikaları ve uygulamalarıyla ilgili endişelerin dile getirileceği belirtilerek, ABD Başkanı Joe Biden'ın "mütekabiliyet ve eşit bir oyun alanı yaratmak" için elindeki tüm araçları kullanacağı kaydedildi.

Rekabet koşullarının adil olmasını sağlamaya yönelik müttefiklerle danışmaya ve koordinasyona devam edileceği vurgulanan açıklamada, önceki yönetimin tek taraflı yaklaşımının ABD'nin müttefiklerini ve ortaklarını yabancılaştırdığı, Amerikan ekonomisinin belirli sektörlerine zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "müzakereci" bir yaklaşım benimseneceği belirtilerek, "Amacımız, Çin ile ticaret gerilimlerini tırmandırmak veya önceki yönetimin kusurlu stratejisini üstelemek değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

- ABD ve Çin ticaret anlaşması

ABD ve Çin, 2020'nin başında iki ülke arasındaki ticaret savaşı kapsamında uygulanan ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın, Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.