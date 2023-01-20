Tajani'den Libya'da çözüm mesajı

Tajani, Rainews24 kanalında uluslararası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'da 2016'da öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin faillerinin cezalandırılmasını istediklerini kaydeden Tajani, bununla beraber bölgelerinde istikrar için Mısır ile diplomatik ilişkilerin de sürmesi gerektiğini ifade etti.

Tajani, Sahraaltı Afrika ve Kuzey Afrika'nın zor bir dönemden geçtiğini ve bölgede düzensiz göç ve terör gibi konuların olduğunu belirtti.

Libya'da seçime dayalı çözüme ulaşılması, yeni hükümet ve seçilmiş cumhurbaşkanı olması için lüzumlu her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Tajani, "Ama tüm bunlar, tüm taraflar arasında bir anlaşma olursa yapılabilir. Türkiye gibi Mısır da meseleye dahil taraflardır, kendi kapasiteleri sayesinde de bir arabuluculuk rolü üstlenmek isteyen İtalya da aynı şekilde meseleye dahildir ve dahil olmak istemektedir. Libya sorununu çözersek yasa dışı göç konusunu ve de enerji sorununu çözmüş oluruz, bu nedenle bir anlaşmaya giden tüm çözümleri desteklemeliyiz." dedi.

- UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ VE BARIŞ GİRİŞİMLERİ

Tajani, Avrupa'da Ukrayna'ya silah göndermeye ilişkin tartışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Parlamento, kısa süre önce Ukrayna'ya silah da olmak üzere askeri yardımlara ilişkin kararnamenin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmasını onayladı. Füzelere karşı savunma sisteminin olacağı 6. paket için çalışıyoruz. İtalyan-Fransız hava savunma sistemi olacak. Bu, barış istemediğimiz anlamında değil, Ukrayna'nın kendisini savunması için istiyoruz aksi takdirde Ukrayna, Rusya tarafından kolayca işgal edilme riski taşıyor." diye konuştu.

İtalya'nın Ukrayna ile Rusya arasında her zaman diplomatik bir çözüm olması için çalıştığını dile getiren Tajani, şöyle devam etti:

"İtalya, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında bir anlaşmayı teşvik edecek tüm girişimlerini destekliyor. Tahıl anlaşmasını düşünüyorum ya da Zaporijya Nükleer Santrali'nde neler olabileceğini düşünelim. Çok büyük risk var. Burada askeri bir çatışma büyük felaket olur. Doğal olarak yapılabilecek her şeyi destekliyoruz. Ukrayna'nın Rusya'ya boyun eğdirilmeyeceği, uluslararası hukuka saygı duyulan, bugün AB'ye aday olan Ukrayna'nın bağımsızlığının garanti altına alındığı bir barış olmalı."

- AP BAĞLANTILI YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Tajani, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk skandalının sorulması üzerine büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Birkaç çürük elma, AP gibi demokratik bir kurumu lekeleme riski taşıyor. Sorun, dış aktörlerden önemli miktarda rüşvet alan bu kişilerden kaynaklandı, medyanın yarattığı sansasyon da İtalyanlar üzerinde olumsuz algı yarattı. Tüm parlamentonun böyle olduğuna inanmamalıyız." yanıtını verdi.