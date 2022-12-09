Takas görüntüleri ortaya çıktı: Putin, Biden'ı yendi

Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rusya ile ABD arasında yapılan mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı.



Rusya ile ABD arasında BAE'de gerçekleşen mahkum takasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un Rusya ile yapılan takas anlaşması kapsamında serbest bırakılması ise ABD'de infiale yol açtı. 'Putin, Biden'ı yendi' yorumlarının yapıldığı takas sonrası Biden'ın görevden alınması için çağrıda bulunuldu.



Bout'un silah kaçakçılığına devam etmesinden endişe ediliyor.



- ABD'Lİ BASKETBOLCUNUN TUTUKLANMASI



ABD'li basketbolcu Brittney Griner, şubat ayında Rusya'da üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı.

Başkent Moskova'daki Himki Şehir Mahkemesi de Griner'i, 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Rusya ile ABD'nin, aralarında Griner'in de olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner'in yanı sıra Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Paul Whelan'ın iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya, Griner'in serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

- BOUT KİMDİR?



Silah kaçakçısı olarak tanınan Viktor Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD'li aktör Nicholas Cage'in başrolünde yer aldığı ünlü "Savaş Tanrısı" filminin, Bout'un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.