Taksici, parası olmayan müşteriyi evinin bodrumuna zincirledi

Müşteri, başkent Kiev´den Sumi´ye gitmek için taksiye bindi. İneceği yere geldiğinde parası olmadığını söyleyen müşteri, bankayı arayarak kredi çekmek istedi. Borçları olduğu için kredisi onaylanmayan müşteri tekrardan Kiev´e dönmeyi teklif ederek, taksi parasını orada vereceğini söyledi.

Taksici, Kiev´e geldiklerinde de para bulamayan müşterisini evine götürerek bodrum katına zincirledi. Bacaklarından zincirlenen müşteri, 7 saatin sonunda kendisini bağlayan zincirlerden kurtuldu ve polise gitti. Taksiciden şikâyetçi olmasının ardından polis, taksiciyi gözaltına aldı. Müşterinin borcunun 7 bin grivna (yaklaşık 1,500 TL) olduğu bildirildi.