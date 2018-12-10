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Afganistan'da Taliban saldırısı sonucu 2 polis öldü

Afgan polisinden yapılan açıklamada, Taliban'ın Jawzjan vilayetindeki güvenlik kontrol noktasına dün gece geç saatlerde gerçekleştirdiği saldırıda iki Afgan polisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Jawzjan Emniyet Müdür Yardımcısı Kamaludin Yawar, Taliban'ın Jawzjan vilayettinde bulunan güvenlik kontrol noktasına dün gece geç saatlerde gerçekleştirdiği saldırıda iki Afgan polisinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yawar, Faizabad ilçesinin Bazgak köyünde iki polisin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda 1 polisin de yaralandığını belirterek, güvenlik güçlerinin bölgedeki militanları yok etmek için temizlik operasyonları başlatmış olduğunu söyledi.
 

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