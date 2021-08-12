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Dünya

''Taliban, 90 gün içinde Kabil'i alabilir''

Taliban'ın Afganistan'ın başkent Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceği ve muhtemelen 90 gün içinde ele geçirebileceği tahmin edildi.

Reuters12 Ağustos 2021 Perşembe 08:38 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 08:38
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Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir savunma yetkilisi, istihbarat kaynaklarına dayandırarak Reuters'a yaptığı açıklamada Kabil'in ne kadar dayanacağına dair yapılan bu yeni değerlendirmenin Taliban'ın ABD'nin çekildiği yerleri çok hızlı ele geçirmesinden kaynaklandığını belirtti.

Afgan güvenlik güçlerinin daha fazla direniş gösterek durumu tersine çevirebileceğini söyleyen yetkili, "Bu kaçınılmaz bir sonuç değil" dedi.

Taliban, Afganistan'ın kuzeyinde yeni bir kenti daha dün ele geçirerek, altı günde içinde sekizinci vilayet merkezinin kontrolünü elde etmiş oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey bir yetkilisi, Taliban'ın şu anda Afganistan'ın %65'ini elinde bulundurduğunu ve 11 vilayet merkezini ya ele geçirdiğini ya da tehdit ettiğini ve başkent Kabil'e kuzeydeki ulusal güçlerden gelecek desteği kesmeyi çalıştığını belirtmişti.

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