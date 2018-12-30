Taliban, Afgan hükümetinin görüşme talebini reddetti

Afgan hükümetinin gelecek ay Suudi Arabistan’da görüşme teklifini reddeden Taliban temsilcileri, Afgan hükümeti yerine ABD'li yetkililerle bir araya gelecek.

Taliban, ABD ve bölgesel ülkelerin temsilcileri ile Afganistan'daki 17 yıllık savaşı sona erdirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya gelmiş; ancak Afgan hükümeti ile resmi görüşmelerde bulunmayı reddetmişti.

Reuters’a konuşan bir Taliban temsilcisi, “ABD yetkilileri ile gelecek yıl ocak ayında Suudi Arabistan'da buluşacağız ve Abu Dabi’de eksik kalan görüşmelere devam edeceğiz. Ancak Afgan hükümetiyle konuşmayacağımızı tüm paydaşlarımıza açıkça belirttik.” ifadelerini kullandı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid de Suudi Arabistan’da yapılacak görüşmelerle ilgili açıklamada bulunarak, örgüt liderlerinin Afgan hükümetiyle görüşmeyeceğini tekrarladı.

Afganistan'daki krizin çözümü için diplomatik çabalar yoğunlaştı

Taliban temsilcilerinin ekim ayında ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Katar’da ilk görüşmeyi gerçekleştirmesinin ardından, Afganistan’daki anlaşmazlığa çözüm bulmak için diplomatik çabalar yoğunlaşmıştı. Savaşan tarafların yetkilileri, 2019’da yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede ateşkesin sağlanması için en az üç kez toplandı.

Bu yılın kasım ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Afganistan barış görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamamış, Taliban heyetinin sözcüsü Şir Muhammed Abbas Stanikzay yaptığı açıklamada, örgütün Afgan hükümetiyle doğrudan müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını, bunun yerine ABD ile görüşeceklerini dile getirmişti.