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  • Taliban, Afganistan'da DEAŞ faaliyetlerinin arttığına yönelik iddiaları 'asılsız' olarak yorumladı
Dünya

Taliban, Afganistan'da DEAŞ faaliyetlerinin arttığına yönelik iddiaları 'asılsız' olarak yorumladı

Afganistan yönetimi, ülkede terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin yaygınlaştığına yönelik iddiaların asılsız ve propaganda ürünü olduğunu bildirdi.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 19:37 - Güncelleme:
Taliban, Afganistan'da DEAŞ faaliyetlerinin arttığına yönelik iddiaları 'asılsız' olarak yorumladı
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Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki "yaygın varlığına ve bir tehdide dönüştüğüne" yönelik Batılı ülkelerin ve uluslararası kurumlarının endişesinin "asılsız ve propaganda ürünü" olduğunu ifade etti.

Afganistan yönetiminin DEAŞ'a karşı ciddi şekilde mücadele verdiğini ve terör örgütüne darbe vurduğunu belirten Mücahid, tüm ülke topraklarının kontrol altında olduğunu, yerel ya da yabancı hiçbir grubun tehdit oluşturmasına izin vermediklerini vurguladı.

KABİL'E GÖRE BU AÇIKLAMALAR SON BULMALI

Mücahid, "DEAŞ ya da diğer grupların Afganistan'daki varlığına yönelik" açıklamaların son bulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, dün BM Güvenlik Konseyi toplantısında, DEAŞ ve diğer terör gruplarının Afganistan'daki faaliyetlerine değinmişti.

Voronkov, söz konusu grupların Afganistan'da üye kazanma çabalarının "önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" vurgulayarak, "Afganistan'ın bir kez daha terör yuvası haline gelmesini önlemek için birleşmeliyiz." demişti.

Öte yandan, zaman zaman gerek BM raporları gerekse başta ABD ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelerden yapılan açıklamalarda, Afganistan'da DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin varlığına dair endişeler ifade ediliyor.

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