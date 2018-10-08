Taliban Afganistan'daki 20 Ekim seçimlerini boykot edece

Pazartesi günü yayınlanan bildiride, Afgan halkından yaklaşan seçimleri tamamıyla boykot etmesi istenirken, örgüt, kendi üyelerine de ABD öncülüğündeki bu süreci engelleme çağrısında bulundu

Ancak örgüt, kendine bağlı savaşçılara, sivillere saldırılmaması ve sivil alanları hedef alacak durumlardan da ısrarla uzak durulması talimatı verdi.

Ayrıca Taliban'ın bildirisinde, 17 yıldır devam eden savaşın sona ermesi için tek çözüm yolunun ülkedeki yabancı güçlerin tamamen çekilmesi olduğu kaydedildi.

Daha önceki seçimleri de boykot eden Taliban, birçok yerde seçim merkezlerine saldırmış ve oy veren kimi vatandaşları parmaklarını keserek cezalandırmıştı.

Taliban Sözcüsü: Seçimler, ABD'nin varlığını meşru hale getiriyor

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit de yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki varlığını ve otoritesini meşru hale getirmek için seçimleri kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını iddia etti.

Mücahit, "İnsanların işgale karşı öfkesini en azaltmak için onlara, güya serbest bir ortamda oy kullanma hakkına sahiplermiş gibi aldatıcı bir hissiyat veriliyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan seçimlere iki haftadan az bir süre kala gerek Taliban gerek IŞİD'in Afganistan'daki uzantısı olan IŞİD-Horasan, saldırılarını yoğunlaştırmış durumda.

Taliban'ın çağrısı, ABD Özel Temsilcisi'nin Afganistan'ı ziyaretine denk geldi

Bu arada Kabil hükümetinin sık sık uzun süreli ateşkes ve akabinde kalıcı barış için zeytin dalı uzattığı örgütün boykot çağrısı, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın bölgeyi ziyaretine denk geldi.

Halilzad, 1996 -2001 yılları arasında ülkeyi yöneten Taliban'ı müzakere masasına çekmek için Afganistan'ın yanı sıra örgüt üzerinde etkisi bulunan Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret ederek diplomatik destek isteyecek.

Bu kapsamda ziyaretinin ilk durağı Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya gelen Halilzad, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Barış kutsal bir şeydir. ABD yönetimi ve halkı, bu aşamada Afgan hükümetinin öncülüğündeki sürece destek vermektedir" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Kabil Büyükelçisi olan Afgan asıllı Zalmay Halilzad, eylül ayı başında ülkesinin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atanmıştı.

(Euronews)