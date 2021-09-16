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Dünya

Taliban, Birleşmiş Milletler ile görüştü

Taliban'ın Uluslararası Medya, Müzakere ve Politika Ofisi Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı paylaşımda, Taliban tarafından yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen Sirajuddin Haqani'nin Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Deborah Lyons öncülüğündeki bir heyetle görüştüğünü açıkladı.

DHA16 Eylül 2021 Perşembe 16:42 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 16:43
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Görüşmede, Afganistan'ın devam eden durumu ve insani yardımların ele aldığı vurgulandı. Ayrıca, Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanı Sirajuddin Haqani'nin Birleşmiş Milletler (BM) personelinin çalışmalarını engelsiz bir şekilde yürüteceği, Taliban önderliğindeki Afganistan'ın uluslararası toplumla ilişki içinde kalmaya devam edeceği belirtildi. Shaheen açıklamasında, UNAMA Başkanı Lyons'un görüşmedeki ifadelerine yer vererek 'son yirmi yılda Taliban'a karşı yürütülen propagandayı boşa çıkarttığını ve Taliban'ın olumlu bir mesaj verdiğini' vurguladı.

UNAMA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, heyetlerin görüşmede, Afganistan halkı için hayati yardım sağlayan BM ve insani yardım personelinin engelsiz bir şekilde çalışmasının mutlak gerekliliğinin vurguladığı belirtildi.

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