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Dünya

Taliban hedefleri bombalandı: Meydana gelecek tüm olayların sorumlusu ABD olacaktır

ABD, barış müzakereleri devam ederken Taliban hedeflerini bombaladı. Kandahar'da gerçekleşen hava saldırıları sonrasında Taliban sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Doha Anlaşması'nı ihlal ettiği ifade edildi.

star.com.tr17 Mart 2021 Çarşamba 23:27 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:37
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Taliban militanlarının Kabil hükümet güçlerine yönelik çok sayıda saldırı başlatmasının ardından ABD, Taliban savaşçılarına hava saldırıları düzenledi.

Aktarılan bilgilere göre, ABD hava kuvvetleri güneyindeki Kandahar vilayetinin Zherai ve Spin Boldak bölgelerindeki Taliban mevzilerini hedef aldı. Bombalamaların 48 saat boyunca sürdüğü belirtildi.

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Taliban hareketinin sözcülerinden olan Kari Mohammad Yusuf Ahmadi twitter üzerinden yaptığı açıklamada," ABD eğer bu tür keyfi ve haksız saldırılarına devam ederse İslam Emirliği'ne bağlı mücahitlerin kendilerini savunma hakkı doğacaktır ve ülkede bulunan yabancı güçlere benzer şekilde karşılık verilecektir. Meydana gelecek tüm olayların sorumlusu da anlaşmayı çiğneyen ABD olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD, Doha anlaşması yeni Başkan Joe Biden döneminde tekrar incelemeye alınmış ve geçtiğimiz günlerde, seçimler gerçekleştirilene kadar geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulunmuştu. Taliban, bu öneriye sıcak bakmadığını bildirse de teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.

star.com.tr

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