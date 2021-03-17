star.com.tr 17 Mart 2021 Çarşamba 23:27 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:37

Taliban militanlarının Kabil hükümet güçlerine yönelik çok sayıda saldırı başlatmasının ardından ABD, Taliban savaşçılarına hava saldırıları düzenledi.

Aktarılan bilgilere göre, ABD hava kuvvetleri güneyindeki Kandahar vilayetinin Zherai ve Spin Boldak bölgelerindeki Taliban mevzilerini hedef aldı. Bombalamaların 48 saat boyunca sürdüğü belirtildi.

Taliban'dan ABD'ye uyarı: 'Diplomasi yolu kapanırsa, savaştan başka bir yol kalmaz' Taliban'dan açıklama: Mayısa kadar ülkeyi terk edin Taliban hareketinin sözcülerinden olan Kari Mohammad Yusuf Ahmadi twitter üzerinden yaptığı açıklamada," ABD eğer bu tür keyfi ve haksız saldırılarına devam ederse İslam Emirliği'ne bağlı mücahitlerin kendilerini savunma hakkı doğacaktır ve ülkede bulunan yabancı güçlere benzer şekilde karşılık verilecektir. Meydana gelecek tüm olayların sorumlusu da anlaşmayı çiğneyen ABD olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD, Doha anlaşması yeni Başkan Joe Biden döneminde tekrar incelemeye alınmış ve geçtiğimiz günlerde, seçimler gerçekleştirilene kadar geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulunmuştu. Taliban, bu öneriye sıcak bakmadığını bildirse de teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.

په کندهار کې د امریکايي اشغالګرو لخوا د بې مورده بمبارونو په اړه د اسلامي امارت د ویاند غبرګون. احمدي

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