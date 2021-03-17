Taliban militanlarının Kabil hükümet güçlerine yönelik çok sayıda saldırı başlatmasının ardından ABD, Taliban savaşçılarına hava saldırıları düzenledi.
Aktarılan bilgilere göre, ABD hava kuvvetleri güneyindeki Kandahar vilayetinin Zherai ve Spin Boldak bölgelerindeki Taliban mevzilerini hedef aldı. Bombalamaların 48 saat boyunca sürdüğü belirtildi.
ABD, Doha anlaşması yeni Başkan Joe Biden döneminde tekrar incelemeye alınmış ve geçtiğimiz günlerde, seçimler gerçekleştirilene kadar geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulunmuştu. Taliban, bu öneriye sıcak bakmadığını bildirse de teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.
په کندهار کې د امریکايي اشغالګرو لخوا د بې مورده بمبارونو په اړه د اسلامي امارت د ویاند غبرګون. احمدي— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 17, 2021
https://t.co/roTIEI0wSU pic.twitter.com/CFGkq7e5m0