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Taliban heyeti Afganistan'daki son gelişmeleri İranlı yetkililerle görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyetin Tahran'ı ziyaret ettiğini doğrulayarak, heyetin Afganistan'daki son gelişmeler hakkında İranlı yetkililerle görüş alış verişinde bulunduğunu açıkladı.

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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Musevi, Taliban heyetinin İran ziyaretini teyit ederek, gazetecilerin ziyarete dair sorularına cevap verdi.

Sözcü Musevi, "İran'ın Afganistan'daki tüm taraflarla kapsamlı istişareleri çerçevesinde Taliban grubundan siyasi bir heyet ülkemizi ziyaret ederek, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili İranlı yetkililerle görüş alış verişinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Taliban heyeti son olarak ocak ayında İran'ı ziyaret etmiş, Tahran yönetimi, Taliban'la görüşmelerin Kabil hükümetinin bilgisi dahilinde olduğunu açıklamıştı.

TRUMP MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de aralarında olduğu 10 kişinin öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini 8 Eylül'de durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Taliban heyeti, geçen hafta da Moskova'da Rus yetkililerle temasta bulunmuştu.

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

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