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Taliban ile ABD’li Halilzad Pakistan’da buluşacak

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad’da bulunan Taliban siyasi ofisi temsilcileri ile ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın bir araya geleceğini söyledi.

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Hum News kanalına konuşan Kureyşi, Afganistan’da istikrarın sağlanması için tek yolun diyalog ve diploması olduğunu vurguladı. Merkezi Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Taliban siyasi ofisi temsilcilerinin, Pakistan hükümetinin davetiyle İslamabad’a geldiğini hatırlatan Kureyşi, “Afgan Talibanı yetkilileri ile Halilzad, İslamabad’da ayrı ayrı temaslarda bulunuyor. Taraflar bu ziyaretler kapsamında bir araya gelecek” diye konuştu. Tarafların görüşme günü açıklanmazken cuma namazı sonrası ya da cumartesi buluşmaları bekleniyor. ABD ile barış görüşmeleri durdurulduktan sonra Çin, Rusya ve İran’ı ziyaret eden heyet, çarşamba günü Pakistan’a gelmişti.      

 

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