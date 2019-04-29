''Taliban ile barış Afganistan'da savaşın biteceği anlamına gelmez''

Halilzad, özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Afganistan'da barışın sağlanması konusunda Avrupa, Çin, Rusya ve ABD arasında uzlaşma sağlandığını ve bunun umut verici olduğunu söyledi.

Taliban ile barış görüşmelerinde az da olsa ilerleme kaydedildiğini ifade eden Halilzad, Taliban ile barış konusunda yakın zamanda anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Halilzad, ülkeye barışın gelmesi için uluslararası uzlaşı sağlansa da bölgesel uzlaşının henüz sağlanamadığına dikkati çekerek "Taliban ile barış yapılması Afganistan'da savaşın biteceği anlamına gelmez." dedi.

Zalmay Halilzad, ABD'nin Afganistan'dan çekilme arayışında değil barış arayışında olduğunu vurguladı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.