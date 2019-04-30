‘Taliban ile barış savaşı bitirmez’ 

Amerika’nın eski Ankara Büyükelçisi John Bass’in Kabil’e büyükelçi olarak atanmasının ile birlikte ardı ardına bombaların patladığı ve terörün kronikleştiği Afganistan’da Taliban ile Pentagon arasındaki barış görüşmeleri sürüyor. Washington yönetimi, Çin’e karşı Asya hakimiyeti mücadelesinde önemli bir merkez olan Afganistan’da barış sağlansa bile kaosu kışkırtmaya devam edeceğini itiraf etti.

PENTAGON ÇEKİLMİYOR

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, özel bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Taliban ile barış konusunda ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi. Çatışmaların sona ermesi konusunda Avrupa, Çin, Rusya ve ABD arasında uzlaşma sağlandığını ve bunun umut verici olduğunu aktaran Halilzad, Pentagon’un asla bölgedeki güçlerini çekmeyeceğini vurguladı. Halilzad, ülkeye barışın gelmesi için uluslararası uzlaşı sağlansa da bölgesel uzlaşının henüz sağlanamadığına dikkati çekerek “Taliban ile barış yapılması Afganistan’da savaşın biteceği anlamına gelmez” dedi.

Öte yandan, Afganistan’ın başkenti Kabil’de, 3 gün sürecek ve barış için çözüm yollarının görüşüleceği ‘Barış İstişare Toplantısı’ başladı.

İSTİŞARELER BAŞLADI

Ülke genelinden 3 bin kişinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile barış konusunda halkın da görüşünü almak için bu toplantıyı yaptıklarını söyledi. Gani, ülkede devam eden savaşın meşruiyetinin olmadığını belirterek, “Biz Taliban’a, başka ülkelerin esaretinden kurtulması için yardım etmeye hazırız” dedi. Ülkedeki siyasi liderlerin çoğunluğu ise, davet edildikleri halde Barış İstişare Toplantısı’na katılmadı.