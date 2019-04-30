24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9488
  • 6,6636
  • 244.729
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

‘Taliban ile barış savaşı bitirmez’ 

Çin’e karşı Asya’da hakimiyet mücadelesinin merkezine Afganistan’ı oturtan ABD, bölgedeki kaosu körükleyeceği sinyali verdi. ABD’nin Afganistan Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile barış sağlansa da ülkede akan kanın durmayacağını söyledi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerika’nın eski Ankara Büyükelçisi John Bass’in Kabil’e büyükelçi olarak atanmasının ile birlikte ardı ardına bombaların patladığı ve terörün kronikleştiği Afganistan’da Taliban ile Pentagon arasındaki barış görüşmeleri sürüyor. Washington yönetimi, Çin’e karşı Asya hakimiyeti mücadelesinde önemli bir merkez olan Afganistan’da barış sağlansa bile kaosu kışkırtmaya devam edeceğini itiraf etti.  

PENTAGON ÇEKİLMİYOR

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, özel bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Taliban ile barış konusunda ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi. Çatışmaların sona ermesi konusunda Avrupa, Çin, Rusya ve ABD arasında uzlaşma sağlandığını ve bunun umut verici olduğunu aktaran Halilzad, Pentagon’un asla bölgedeki güçlerini çekmeyeceğini vurguladı. Halilzad, ülkeye barışın gelmesi için uluslararası uzlaşı sağlansa da bölgesel uzlaşının henüz sağlanamadığına dikkati çekerek “Taliban ile barış yapılması Afganistan’da savaşın biteceği anlamına gelmez” dedi. 

Öte yandan, Afganistan’ın başkenti Kabil’de, 3 gün sürecek ve barış için çözüm yollarının görüşüleceği ‘Barış İstişare Toplantısı’ başladı. 

İSTİŞARELER BAŞLADI

Ülke genelinden 3 bin kişinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile barış konusunda halkın da görüşünü almak için bu toplantıyı yaptıklarını söyledi. Gani, ülkede devam eden savaşın meşruiyetinin olmadığını belirterek, “Biz Taliban’a, başka ülkelerin esaretinden kurtulması için yardım etmeye hazırız” dedi. Ülkedeki siyasi liderlerin çoğunluğu ise, davet edildikleri halde Barış İstişare Toplantısı’na katılmadı.  

Çin ile yarışın merkezi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor. Rusya’nın devreye girmesi sonucu endişelenerek Taliban ile masaya oturan ABD’nin, ülkenin bir kısmının örgüte teslim edileceği bir formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Afganistan, Çin’in Modern İpek Yolu Projesi için kritik bir geçiş yolu konumunda. ABD’nin Hindistan’ı yanına çektiği, Çin’in ise Pakistan ile ittifak kurduğu bölgede Afganistan üzerindeki hakimiyet Asya’daki stratejik mücadelenin seyrini belirleyecek. 

Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Gölge lider'in son hamlesi

'Gölge lider'in son hamlesi

Dilber Ay hayatını kaybetti

Dilber Ay hayatını kaybetti

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Ege'de deprem

Ege'de deprem

Almanya'yı da S-400 korkusu sardı

Almanya'yı da S-400 korkusu sardı

Türkiye itirafı: Alman dostlarım duymaktan mutlu olmayacaklar

Türkiye itirafı: Alman dostlarım duymaktan mutlu olmayacaklar

'Katar ve Türkiye karşıtı bir koalisyona girmeyiz'

'Katar ve Türkiye karşıtı bir koalisyona girmeyiz'

'Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulsun'

'Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulsun'
 

POPÜLER HABERLER

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

İnanılmaz benzerlik! Çalıştığı yere akın ediyorlar...

İnanılmaz benzerlik! Çalıştığı yere akın ediyorlar...

CIA'in ilk Instagram fotoğrafının şifrelerini çözebildiniz mi?

CIA'in ilk Instagram fotoğrafının şifrelerini çözebildiniz mi?

Spor camiasından Josef Sural için başsağlığı mesajları

Spor camiasından Josef Sural için başsağlığı mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA