Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesi, Kuti Kara ve Bagavi bölgelerindeki askeri karakollara eş zamanlı saldırılar düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmalarda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 5 askerin de yaralandığını belirtti.
Amani, çatışmalarda 2 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralandığını kaydetti.
Amani, takviye birliklerin bölgelere ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğünü vurguladı.
Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.