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Dünya

Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:43
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Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesi, Kuti Kara ve Bagavi bölgelerindeki askeri karakollara eş zamanlı saldırılar düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmalarda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 5 askerin de yaralandığını belirtti.

Amani, çatışmalarda 2 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralandığını kaydetti.

Amani, takviye birliklerin bölgelere ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğünü vurguladı.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

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