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Dünya

Taliban, kadınlara yönelik yeni kısıtlamaları açıkladı

Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınların televizyonlarda görünmesine yönelik bazı kısıtlamalara gitti. Yeni kurallara uyulması gerektiği bildirilen açıklamada, kadın oyuncuların yer aldığı dizi ve tiyatro sahneleri ile İslami ilke ve Afgan yasalarına aykırı tüm film ve dizilerin de yayınlanmaması talep edildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 11:34
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Taliban İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki tüm televizyon kanallarına uyulması gereken yeni kuralların gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni kurallara göre televizyon kanallarında kadın sunucuların İslami hicaba riayet etmesinin istendiği kaydedildi.

Yeni kurallara uyulması gerektiği bildirilen açıklamada, kadın oyuncuların yer aldığı dizi ve tiyatro sahneleri ile İslami ilke ve Afgan yasalarına aykırı tüm film ve dizilerin de yayınlanmaması talep edildi.

Açıklamada, bireylere yönelik hakaret içeren programlarında da yayından kaldırılması istendi.

Peygamberler ve sahabelerin rolünün yer aldığı drama ve dizileri yayınlamanın yasak olduğu belirtilen açıklamada, ülkede hala bazı televizyon kanallarının İslam ilkeleri ve Afgan geleneklerine aykırı programlar yayınladığı öne sürüldü.

Taliban, iktidarda olduğu 1990'larda da Afganistan'da televizyon yayınını tamamen yasaklamıştı.

Son 20 yıl içerisinde ülke genelinde 300'den fazla televizyon, radyo ve gazete yayına başlamıştı.

Öte yandan Afganistan Özgür Gazeteciler Derneğine göre, Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından mali sorunlar ve kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 200 basın kuruluşu faaliyetlerini durdurdu.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasından önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken şu an ise sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.

Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.

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