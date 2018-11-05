Taliban kontrol noktasını vurdu: 13 asker ve polis öldü

Ghazni Vali Sözcüsü Arif Noori yaptığı açıklamada, vilayetin doğusunda yeni kurulan ortak asker ve polis noktasına Taliban tarafından gerçekleştirilen saldırıda 7 asker ve 6 polisin hayatını kaybettiğini, 4 askerin ise yaralandığını bildirdi. Noori, Afgan kuvvetleriyle Taliban militanları arasında çıkan çatışmanın 3 saat sürdüğünü, 6 militanın öldürüldüğünü, 10'dan fazla militanın ise yaralandığını söyledi.

Khogyani bölgesinde dün gerçekleştirilen Taliban saldırısı için takviye kuvvetler gönderilmiş, takviyeye giden kuvvetler yolda Taliban güçleri tarafından pusuya düşürülmüştü. Taliban dün gece de Kandahar vilayetinin güneyine saldırı gerçekleştirmiş, 4 polisi öldürmüştü. Noori, ordu-polis kontrol noktasının iki gün önce stratejik bir alanda Taliban için önemli bir tedarik yolunu kesmek üzere kurulmuş olduğunu ama şu an tamamen tahrip olduğunu belirtti. Sözcü Noori, “Saldırı altındaki asker ve polis güçlerine yardımcı olmak için takviye güçler gönderildi ancak takviye kuvvetler yardıma giderken yolda Taliban savaşçıları tarafından en az dört kez pusuya düşürüldü” dedi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Ghazni ve Kandahar saldırılarını üstlendiklerini bildirdi.