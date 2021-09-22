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Dünya

Taliban kontrolündeki Nangarhar'da silahlı saldırı: 3 ölü

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Taliban mensubu ile 1 sivil hayatını kaybetti.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 11:55 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:56
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, silahlı kişiler Celalabad'ın İstgahi Kabil bölgesinde Taliban güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Taliban mensubu ile bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirilirken saldırganların bölgeden kaçtığı kaydedildi.

Saldırıyı doğrulayan Taliban ise can kaybıyla ilgili bilgi paylaşmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ, Mezar Dere Nurkel bölgesinde Taliban'a ait araca düzenledikleri el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında 2 Taliban unsurunun yaralandığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18-19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer taraftan Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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