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Dünya

Taliban lideri Akhundzade'nin Kovid-19'dan öldüğü iddia edildi

Taliban'ın lideri Molla Heybetullah Akhundzade'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldüğü iddia edildi.

AA02 Haziran 2020 Salı 11:40 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 12:09
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Amerikan Foreign Policy dergisinde yayımlanan habere göre, örgüt içinden kaynaklar, Akhundzade'nin Kovid-19'a yakalandığını ve tedavi sürecinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan, örgütün üst düzey isimlerinden Ali Can Ahmed de Foreign Policy'ye yaptığı açıklamada, Akhundzade'nin hastalığını doğrularken, iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Örgütten konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

- MOLLA ÖMER'İN OĞLUNUN GEÇİCİ LİDERLİĞE GETİRİLDİĞİ İDDİASI

Örgütün kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Yakup'un, Akhundzade'nin yerine geçici liderliğe getirildiği iddia ediliyor. Molla Yakup'un mayısta örgütün askeri liderliğine getirildiği ileri sürülmüştü.

Taliban'ın şeriat mahkemelerinin başkanlığını yapan Akhundzade, örgütün önceki lideri Molla Mansur'un Mayıs 2016'da Pakistan'ın Belucistan eyaletinde drone saldırısında ölmesi üzerine örgütün başına geçmişti.

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