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Dünya

Taliban lideri Molla Heybetullah Ahundzade koronavirüsten öldü

Taliban örgütünün yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade'nin yakalandığı koronavirüs tedavisine olumlu cevap vermeyerek, hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA02 Haziran 2020 Salı 11:40 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 11:40
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Taliban’ın yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade’nin koronavirüs tespit edildiği için son zamanlarda örgüt toplantılarına katılamadığı ifade ediliyordu. Ahundzade'nin koronavirüs tedavisine olumlu yanıt vermeyerek hayatını kaybettiği bildirildi. Molla Heybetullah, Taliban’ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.

ÖRGÜTÜN 4 ÜST DÜZEY KADEMESİ VİRÜS KAPTI

Taliban’a yakın medya organlarından elde edilen bilgilere göre, Taliban örgütünün 4 üst düzey liderlerinde koronavirüs tespit edildiği, salgın nedeniyle üst düzey yöneticiler arasında " örgütün kimin yöneteceği" konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

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