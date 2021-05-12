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Dünya

Taliban Narh ilçesinin kontrolünü ele geçirdi

Afganistan'da Taliban militanları, başkent Kabil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Narh ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:26 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:26
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Kabil yakınında bulunan Maydan Vardak vilayeti Valisi Abdul Rahman Tarık, basına yaptığı açıklamada, militanların, Maydan Vardak'ın Narh ilçesine dün akşam saatlerinde saldırı başlattığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiğini ifade eden Tarık, böylece ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini belirtti.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, ilçe merkezinin geri alınması için operasyon başlatılacağını duyurdu.

Taliban da ilçe merkezi dışında bir polis karakolunun kontrolünü de ele geçirdiklerini iddia etti.

Öte yandan Taliban militanları 5 Mayıs'ta da Baglan vilayetinin Burka ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti.

Taliban ayrıca Ramazan Bayramı süresince 3 günlüğüne ateşkes ilan etmişti.

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