Taliban, Rusya'dan yardım istedi! Anlaşma teklif etti

22 Ağustos 2021 Pazar 10:07 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:07

YouTube kanalında yayınlanan Solovyov Live isimli programa katılan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Moskova'dan Pençşir Vadisi'ndeki direnişçilerle siyasi diyaloğun kurulmasına yardım etmesini istediğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Jirnov, bugün itibariyle Taliban'ın kontrolünde olmayan tek bölgenin Pençşir vilayeti olduğunu belirterek, "Bugün, Rusya'nın Afganistan'da farklı siyasi güçler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu bilen Taliban'ın siyasi ofisinden üst düzey bir temsilci, elçiliğimizi ziyaret ederek, Pençşir'e siyasi bir mesaj iletmemizi istedi" dedi.

Büyükelçi, mesajın içeriğiyle ilgili olarak şunları paylaştı:

"Taliban temsilcisi Pençşir'e şunları iletmemizi istedi: Taliban şu ana kadar Pençşir'e güç kullanarak girmek için tek bir girişimde bile bulunmadı. Taliban, çözüm için barışçıl bir yol bulmayı, örneğin siyasi bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Taliban, kan dökülmesini değil, sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istiyor."

Büyükelçi ayrıca, Taliban'a karşı verdiği mücadele ile tanınan ünlü komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih'in Pençşir'deki direnişe liderlik ettiğini ve batılı ülkelerden direniş savaşçılarına silah yardımı yapmalarını talep ettiğini kaydetti.