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Dünya

Taliban sözcüsü, çekilme tamamlandığında Kabil'de yabancı asker kalmaması gerektiğini söyledi

Taliban'ın sözcülerinden Suheyl Şahin, Afganistan'daki tüm yabancı askerlerinin belirlenen tarihe kadar ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:32
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Şahin, Taliban'ın Katar bürosundan BBC ile yaptığı söyleşide, Afganistan'dan yabancı askerlerin çekilme sürecine ve Taliban'ın ülkedeki ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çekilme süreci tamamlandığında Afganistan'ın başkenti Kabil'de sözleşmeliler dahil hiçbir yabancı askerin kalmaması gerektiğini ifade eden Şahin, "Doha Anlaşması'nın aksine arkalarında asker bırakırlarsa, liderliğimiz nasıl davranacağımıza karar verecektir. Buna tepki gösteririz, son kararı liderliğimiz verir." diye konuştu.

Suheyl Şahin, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve yabancı sivillerin Taliban tarafından hedef alınmayacağını, bu kişiler için süregelen bir korumaya ihtiyaç duyulmayacağını vurgulayarak "Yabancı askerlere karşıyız; diplomatlara, sivil toplum kuruluşlarına ve çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarının ve büyükelçiliklerin işleyişine değil. Bu insanlarımızın ihtiyaç duyduğu bir şey. Onlara herhangi bir tehdit oluşturmayacağız." ifadesini kullandı.

ABD birliklerinin Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram'ı boşaltmasını "tarihi bir an" olarak nitelendiren Şahin, Taliban'ın Afganistan'da son dönemde şiddetin artmasında rolü olmadığını, birçok bölgenin, Afgan askerlerinin savaşmak istememesi üzerine Taliban'ın kontrolüne geçtiğini savundu.

Şahin, Afganistan'daki mevcut hükümetin "can çekiştiğini", Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki görüşmelerde seçimler konusunun henüz gündeme gelmediğini sözlerine ekledi.

- ABD'NİN ÜLKEDEN ÇEKİLMESİ VE AFGANLAR ARASI GÖRÜŞMELER

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı ve Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyururken Taliban ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçluyor.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

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