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Dünya

Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik

Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik

6 Eylül 2021 Pazartesi 07:41 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 07:41
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