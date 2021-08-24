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Dünya

Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Reuters24 Ağustos 2021 Salı 17:01 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:05
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Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, yabancıların tahliyesi ile kadın ve basın hakları ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

* Tahliye süresinin uzatılmasına dair anlaşmaya varmadık

* İntikam için hedef aldığımız kişi listesi yok, geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk

* Medya faaliyetlerine başladı ve basın özgürlüğü her gün daha çok gelişiyor

* Havalimanındaki kalabalık evine dönebilir, güvenliklerini garanti ediyoruz

* Taliban, Panjshir durumunu diyalog yoluyla çözmek istiyor

* Yabancı elçiliklerin kapanmasını ya da çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, güvenliklerine dair güvence verdik

* ABD'nin Afganlar'ı ülkeyi terk etmeye cesaretlendirmesini istemiyoruz

* Kadınların işe dönebilmesi için bir yöntem bulmaya çalışıyoruz

* Yabancıların tahliyesinin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istiyoruz

* Mullah Baradar'ın CIA Başkanı ile görüşüp görüşmediğini bilmiyoruz

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