Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi

Reuters 24 Ağustos 2021 Salı 17:01 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:05

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, yabancıların tahliyesi ile kadın ve basın hakları ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

* Tahliye süresinin uzatılmasına dair anlaşmaya varmadık

* İntikam için hedef aldığımız kişi listesi yok, geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk

* Medya faaliyetlerine başladı ve basın özgürlüğü her gün daha çok gelişiyor

* Havalimanındaki kalabalık evine dönebilir, güvenliklerini garanti ediyoruz

* Taliban, Panjshir durumunu diyalog yoluyla çözmek istiyor

* Yabancı elçiliklerin kapanmasını ya da çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, güvenliklerine dair güvence verdik

* ABD'nin Afganlar'ı ülkeyi terk etmeye cesaretlendirmesini istemiyoruz

* Kadınların işe dönebilmesi için bir yöntem bulmaya çalışıyoruz

* Yabancıların tahliyesinin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istiyoruz

* Mullah Baradar'ın CIA Başkanı ile görüşüp görüşmediğini bilmiyoruz