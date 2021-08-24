Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, yabancıların tahliyesi ile kadın ve basın hakları ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
* Tahliye süresinin uzatılmasına dair anlaşmaya varmadık
* İntikam için hedef aldığımız kişi listesi yok, geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk
* Medya faaliyetlerine başladı ve basın özgürlüğü her gün daha çok gelişiyor
* Havalimanındaki kalabalık evine dönebilir, güvenliklerini garanti ediyoruz
* Taliban, Panjshir durumunu diyalog yoluyla çözmek istiyor
* Yabancı elçiliklerin kapanmasını ya da çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, güvenliklerine dair güvence verdik
* ABD'nin Afganlar'ı ülkeyi terk etmeye cesaretlendirmesini istemiyoruz
* Kadınların işe dönebilmesi için bir yöntem bulmaya çalışıyoruz
* Yabancıların tahliyesinin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istiyoruz
* Mullah Baradar'ın CIA Başkanı ile görüşüp görüşmediğini bilmiyoruz